Der Bitcoin-Kurs rauscht aktuell immer weiter ab. Doch wie tief kann es jetzt noch gehen? Und wann gibt es endlich eine Erholung bei der Mutter aller Kryptowährungen? Investoren ziehen massiv Kapital ab Trotz positiver Zahlen von Nvidia am Mittwochabend ist die Angst vor einer Spekulationsblase an den Märkten weiterhin enorm. In Kombination mit den kürzlich vermeldeten US-Arbeitsmarktdaten und den sinkenden Aussichten auf einen weiteren Zinsschritt ...

