EQS-News: GSMA / Schlagwort(e): Sonstiges/Sonstiges

Neue GSMA-Studie zeigt: 6G wird bis zu dreimal mehr Funkspektrum erfordern als heutige Mobilfunknetze



21.11.2025 / 14:15 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Um zukünftige Engpässe im Frequenzspektrum abzuwenden, sind rasche Regierungsmaßnahmen nötig - damit Milliarden von Verbraucherinnen und Verbrauchern und Unternehmen von der neuen Technologie profitieren können. LONDON, 21. November 2025 /PRNewswire/ -- Die 6G-Netze der nächsten Generation werden bis zu dreimal mehr Mittelbandspektrum benötigen, als heute typischerweise zur Verfügung steht, um mit der steigenden Nachfrage nach Daten, KI-gestützten Diensten und fortschrittlichen digitalen Anwendungen Schritt zu halten. Dies geht aus einer neuen Analyse hervor, die heute von der GSMA veröffentlicht wurde, die das mobile Ökosystem weltweit vertritt. Vision 2040: Spectrum for the Future of Mobile Connectivity , eine umfassende globale Bewertung des Frequenzbedarfs für das kommende 6G-Zeitalter, kommt zu dem Schluss, dass im weltweiten Durchschnitt 2-3 GHz an Mittelbandspektrum pro Land im Zeitraum von 2035 bis 2040 benötigt werden, um den Kapazitätsbedarf der Mobilfunknetze in den städtischen Gebieten mit dem höchsten Bedarf zu decken, wobei Länder mit höherem Bedarf 2,5 bis 4 GHz benötigen. Die Studie soll Regulierungsbehörden und politischen Entscheidungsträgern als Orientierungshilfe dienen, während sich die Mobilfunkbranche auf die großflächige Einführung von 6G ab 2030 vorbereitet. Dies ist besonders wichtig, da Regierungen im Vorfeld der entscheidenden WRC-27 Vertragskonferenz, die von der International Telecommunication Union in zwei Jahren abgehalten wird, über künftige Mobilfunkbänder verhandeln. Der Bericht warnt, dass Länder jetzt handeln müssen, um genügend Frequenzen für 6G zu sichern, oder sie riskieren langsamere Geschwindigkeiten, zunehmende Überlastung und verlorene wirtschaftliche Chancen in den 2030er Jahren. Ohne eine frühzeitige staatliche Planung könnten Verbraucherinnen und Verbraucher mit einer schlechteren Konnektivität konfrontiert werden, Unternehmen könnten Schwierigkeiten haben, neue Technologien zu übernehmen, und nationale digitale Volkswirtschaften könnten beim globalen Übergang zu 6G an Wettbewerbsfähigkeit verlieren. John Giusti, Chief Regulatory Officer, GSMA, sagte:

"Diese Studie zeigt, dass für die 6G-Ära dreimal mehr Mittelbandspektrum benötigt wird als heute verfügbar ist. Die Bereitstellung dieses Spektrumbedarfs wird robuste und nachhaltige Konnektivität ermöglichen, digitale Ziele vorantreiben und das Wirtschaftswachstum fördern. Ich hoffe, dieser Bericht bietet Regierungen wertvolle Orientierung, wenn es darum geht, den steigenden Bedarf an Konnektivität in den kommenden Jahren zu decken." Bis 2040 prognostiziert die Studie: Mehr als 5 Milliarden 6G-Verbindungen , etwa die Hälfte aller Mobilfunkverbindungen weltweit.

, etwa die Hälfte aller Mobilfunkverbindungen weltweit. 4G und 5G werden weiterhin unverzichtbar sein: 2 Milliarden 4G-Verbindungen und 3 Milliarden 5G-Verbindungen sind noch im Einsatz.

und sind noch im Einsatz. Der weltweite mobile Datenverkehr wird bis 2040 bis zu 3.900 Exabyte pro Monat erreichen.

pro Monat erreichen. Weltweit werden bis 2035-2040 im Durchschnitt 2-3 GHz des Mittelbandspektrums benötigt, bis 2030 rund 2 GHz, um eine Überlastung zu vermeiden. Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1882833/5634834/GSMA_Logo.jpg View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/neue-gsma-studie-zeigt-6g-wird-bis-zu-dreimal-mehr-funkspektrum-erfordern-als-heutige-mobilfunknetze-302623178.html



21.11.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News