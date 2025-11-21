Die Versicherungsgruppe die Bayerische will über ihre Komposit-Tochter, die Bayerische Allgemeine Versicherung, den Bestand an Zahnzusatzversicherungen der astra erwerben. Bis die Behörden grünes Licht erteilt haben, verwaltet die astra den Bestand weiter. Die Bayerische Allgemeine Versicherung AG (BA), Komposittochter der Versicherungsgruppe die Bayerische will den Zahnzusatzversicherungsbestand sowie die dafür zuständige Service GmbH der astra Versicherung AG übernehmen. Damit plant die BA ihre ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 AssCompact