Ein weiterer, kleiner Schritt, um die globale Plastik-Flut in den Griff zu bekommen: In der portugiesischen Hauptstadt Lissabon wurde in dieser Woche ein stadtweites Mehrwegbechersystem mit dem Namen "CopoMais" eingeführt. Ein Pfandrücknahmesystem, welches als Vorbild für andere Städte dienen könnte - und Tomra zusätzliche Einnahmen beschert.Mit "CopoMais" steigt Lissabon zu den führenden Hauptstädten in Europa auf, die ein stadtweites, digital gestütztes Wiederverwendungssystem aufbauen. Fünf Maschinen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär