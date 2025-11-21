Der Krypto-Markt blutet, doch Cathie Wood kauft. Zum zweiten Mal in Folge hat ihre Investmentgesellschaft Ark Invest massiv in gefallene Krypto-Aktien investiert. Am Donnerstag flossen weitere 38,7 Millionen Dollar in den Sektor - ein klares antizyklisches Manöver, während andere Anleger die Flucht ergreifen. Bereits am Mittwoch hatte Ark für 39,6 Millionen Dollar zugegriffen.Im Fokus der jüngsten Transaktionen standen vier Werte, die teils erhebliche Verluste hinnehmen mussten.Coinbase: Ark erwarb ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär