Lust auf einen Ausflug in die Gaming-Welt der 80er? Microsoft stellt dafür den Source-Code eines Kult-Games frei zur Verfügung. Warum diese Veröffentlichung aber nicht nur den Sinn hat, dass Gamer:innen den Klassiker jetzt kostenlos zocken können. Das Text-Adventure Zork ist ein Klassiker in der Gaming-Historie. Das Spiel ist auch heute noch so beliebt, dass Fans eine KI genutzt haben, um die Textbausteine in Bilder zu verwandeln. Die Fans von Zork ...

Den vollständigen Artikel lesen ...