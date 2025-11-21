London (www.fondscheck.de) - Royal London Asset Management gibt die Auflegung des RL Global Government Bond Fund bekannt, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Die Auflegung beruht auf dem Erfolg des ebenfalls von Gareth Hill und Paul Rayner verwalteten in Großbritannien gelisteten International Government Bond Fund mit einem Volumen von 1 Mrd. GBP. Ziel ist es, einen Offshore-Fonds zu schaffen, der auf dieser bewährten Erfolgsbilanz aus einer Bottom-up-Rentenauswahl und einem Exposure gegenüber britischen Staatsanleihen basiert. ...

