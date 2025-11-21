Lucid erweitert das Angebot seines Oberklasse-SUV Gravity: Nach dem Grand Touring ist nun auch die zweithöchste Ausführung bestellbar. Bei der Ladeleistung und der Reichweite müssen die Kunden gewisse Abstriche machen. Im Rahmen der IAA Mobility feierte Lucids zweites Modell, das Oberklasse-SUV Gravity, im September seine Europa-Premiere. Direkt im Anschluss öffnete der US-Hersteller die Bestellbücher für dessen Topversion Gravity Grand Touring. ...

