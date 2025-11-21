St. Gallen (ots) -Die Schweizer Digitalagentur Gipfelstark GmbH gibt die Zusammenarbeit mit der XLingua AG bekannt. Das junge EdTech-Unternehmen aus Zürich hat sich zum Ziel gesetzt, das digitale Sprachenlernen neu zu definieren. Im Rahmen der Kooperation unterstützt Gipfelstark die Online-Sprachschule beim internationalen Markenaufbau durch Suchmaschinenoptimierung (SEO), Generative Engine Optimization (GEO), gezielte PR-Strategien sowie Performance Ads auf Google und Meta. Ziel ist es, die Sichtbarkeit und Reputation von XLingua in der DACH-Region nachhaltig zu stärken und das Unternehmen als führenden Anbieter für interaktives, kulturverbundenes Sprachenlernen zu positionieren.XLingua wurde 2025 gegründet und bietet mit ihrer Online-Akademie ein neuartiges Lernerlebnis in sechs Sprachen: Deutsch, Schweizerdeutsch, Englisch, Französisch, Italienisch und Spanisch. Anders als klassische Sprachschulen setzt XLingua auf interaktive Lernmethoden, die Kommunikation, Kreativität und kulturelle Vielfalt in den Mittelpunkt stellen. Die eigens entwickelte XLingua-Methode basiert auf aktiver Sprachpraxis: Lernende sprechen von Beginn an, während Lehrpersonen als Coaches und Sprachbegleiterinnen und -begleiter fungieren. Digitale Werkzeuge und didaktisch konzipierte Lernmaterialien fördern eigenständiges, nachhaltiges Lernen und schaffen eine lebendige Lernumgebung.Gipfelstark fokussiert sich im Rahmen der Zusammenarbeit auf eine integrierte Digitalstrategie, die Sichtbarkeit und Relevanz in allen wichtigen Kanälen sicherstellt. Neben klassischer SEO und gezielten PR-Massnahmen wird XLingua durch Generative Engine Optimization (GEO) für generative Suchsysteme wie ChatGPT oder Perplexity optimiert. Diese neue Disziplin sorgt dafür, dass die Marke auch in KI-basierten Suchdialogen als relevanter Anbieter wahrgenommen wird. Ergänzend werden Performance Ads auf Google und Meta geschaltet, um die Reichweite gezielt zu erhöhen und potenzielle Lernende direkt anzusprechen."XLingua steht für eine neue Ära des Sprachenlernens - persönlich, digital und kulturell verbunden. Durch die Kombination aus SEO, GEO, PR und Performance Ads schaffen wir für das Unternehmen eine starke digitale Präsenz und eine authentische Markenreputation", erklärt Vincent Sünderhauf, Gründer und Geschäftsführer der Gipfelstark GmbH.Im Rahmen der Kooperation begleitet Gipfelstark den Winter-Launch 2025 der neuen XLingua Online-Akademie, inklusive des innovativen Lernkonzepts "Der Kuriositätenschrank" sowie der internationalen Kampagne "Level Up". Beide Initiativen stehen für den kreativen und motivierenden Ansatz von XLingua, Sprachenlernen als kulturelles Erlebnis zu gestalten. Weitere Informationen sind unter www.xlingua.ch abrufbar.Über GipfelstarkGipfelstark ist der Premium-Anbieter für digitale Sichtbarkeit und Reputation in der Schweiz. Die Agentur vereint über 20 Jahre Erfahrung in Suchmaschinenoptimierung (SEO), Online-PR und Performance Advertising (SEA, Social Ads) und kombiniert dieses Know-how mit innovativen Ansätzen wie Generative Engine Optimization (GEO). Mit massgeschneiderten Strategien, exklusiven Medienkontakten und einem interdisziplinären Expertenteam entwickelt Gipfelstark Lösungen, die Marken digitalstärken, Vertrauen schaffen und nachhaltiges Wachstum fördern. Weitere Informationen unter www.gipfelstark.ch.Pressekontakt:Jacob StremlowGipfelstark GmbHDufourstrasse 1509000 St. GallenOriginal-Content von: Gipfelstark GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100103130/100936761