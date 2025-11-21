Die Aktie von Equinor hat ihren Sinkflug zuletzt fortgesetzt. Im heutigen Handel fallen die Anteilscheine des norwegischen Erdgas- und Erdölriesen auf ein neues Monatstief. Es droht nun auch ein neues Jahrestief. Denn die stetig weiter sinkenden Gaspreise belasten den Aktienkurs des nach Gazprom zweitgrößten europäischen Gasproduzenten. So wurde der richtungweisende Terminkontrakt TTF für europäisches Erdgas zur Auslieferung in einem Monat heute zu nur noch 30,12 Euro je Megawattstunde (MWh) gehandelt. ...

