Einstufung von Montega AG zu PORR AG Unternehmen: PORR AG ISIN: AT0000609607 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 21.11.2025 Kursziel: 36,00 EUR Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Patrick Speck, CESGA

Auch Q3 überzeugt bei Auftrags- und Ergebnissteigerung



PORR hat am 20.11. den Q3-Bericht vorgelegt. Auftragseingang und Ergebnis legten erneut zweistellig zu, während die Erlösentwicklung etwas unter unseren Erwartungen lag. Die Jahresprognosen und das Margenziel erscheinen jedoch gut erreichbar.



[Tabelle]



Book-to-Bill-Ratio weiter deutlich über 1: In Q3 erhielt PORR Neuaufträge i.H.v. 1.999 Mio. EUR (+29,4% yoy), wozu alle Segmente mit zweistelligen Zuwachsraten beitrugen. Zu den Top-Orders zählten Bahnbau-Aufträge in Polen und Tschechien im Gesamtwert von mehr als 390 Mio. EUR, ein Großauftrag zur Altlast-Sanierung in Österreich (89 Mio. EUR) sowie die zweite Bauphase des Windparks VIFOR in Rumänien (77 Mio. EUR). Bei einer Book-to-Bill-Ratio von 1,21 markierte der Auftragsbestand mit 9.606 Mio. EUR per 30.09. wieder mal einen neuen Höchststand.



Umsatzdelle, aber signifikanter Ergebnisanstieg: Die Topline erfuhr in Q3 dagegen einen leichten Rücksetzer auf 1.657,6 Mio. EUR und lag nach 9M auf Vorjahresniveau (+0,2% yoy). Laut PORR ist dies neben einer nach wie vor verhaltenen Konjunktur im Wohnbau vor allem der Tatsache geschuldet, dass sich größere Infrastruktur-Projekte (Design & Build) in Polen und Rumänien derzeit noch im Planungsstadium befinden und dementsprechend einen geringen Leistungsbeitrag zeigen. Durch Effizienzsteigerungen stieg das EBIT dennoch signifikant auf 59,4 Mio. EUR (+19,5% yoy), die Q3-Marge legte auf 3,6% zu (+70 BP). Auf Neunmonatssicht zeigte sich auch der Free Cashflow verbessert, fiel mit -188,3 Mio. EUR (+25,5 Mio. EUR yoy) wie saisonal üblich aber noch stark negativ aus. Laut CFO sollte zum FY aber wieder ein positiver FCF zu Buche stehen.



Umsatzprognosen leicht gesenkt: Hinsichtlich des Konzern-Umsatzes konkretisierte der Vorstand die Guidance auf einen Zielkorridor von 6,2 bis 6,3 Mrd. EUR (zuvor: 'moderates Wachstum'). Auch das auf ein EBIT zwischen 180 und 190 Mio. EUR quantifizierte Ergebnisziel entspricht u.E. weitgehend der vorherigen Zielsetzung (EBIT-Marge 2,8-3,0%) sowie im Mid Point unserer Prognose. Des Weiteren avisiert der Vorstand unverändert bis 2030 eine weitere Verbesserung der operativen Marge auf 3,5 bis 4,0%. Wir passen folglich lediglich unsere diesjährige Umsatzprognose leicht nach unten an und sehen auch im Konsens (2025e: Umsatz 6.373 Mio. EUR; EBIT 188,7 Mio. EUR) nur in dieser Hinsicht etwas Revisionsbedarf.



Fazit: PORR überzeugt weiterhin mit einer starken Auftragsentwicklung und trotz projektbedingter Umsatzdelle zweistelligen Ergebnissteigerungen. Wir sehen das Unternehmen auf Kurs, die Jahresziele zu erreichen und in 2026ff. wieder stärker und weiter profitabel zu wachsen. Vor diesem Hintergrund erachten wir die Bewertung nach wie vor als zu niedrig (EV/EBIT 2025e: 6,8x) und den jüngsten Kursrücksetzer als Investment-Gelegenheit. Wir bekräftigen daher unser Rating 'Kaufen' und das Kursziel von 36,00 EUR.







