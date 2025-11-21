Göttingen (ots) -Der "Deutsche Bildungs-Award 2025/2026" wurde in dieser Woche in Berlin zum vierten Mal von ntv und dem Deutschen Institut für Service-Qualität vergeben. Grundlage ist eine umfangreiche, bevölkerungsrepräsentative Befragung von Verbraucherinnen und Verbrauchern in Deutschland. schulstart.de hat dabei den "Deutschen Bildungs-Awards 2025/2026" in der Kategorie Start-Ups gewonnen.Martin Müller, Inhaber von schulstart.de, kommentiert die Preisverleihung: "Besonders freuen wir uns, dass wir sowohl in den Bereichen Angebot und Preis-Leistungs-Verhältnis als auch Kundenservice überzeugen konnten. Dies ist ein wunderbares Lob für unser gesamtes Team und bestätigt unseren tagtäglichen Ansporn, für viele Schulkinder und Eltern unser Bestes zu geben."Über schulstart.de:Der Online-Shop www.schulstart.de beliefert jedes Jahr zum Schulstart mehr als 100.000 Kinder und Jugendliche mit Schulbedarf und Büroartikeln. Die "Fixe Liste" vereinfacht mit Hilfe von KI den Schulbedarf-Einkauf massiv. Weitere Informationen: https://www.schulstart.de/fixe-liste (https://www.schulstart.de/schullisten-service/start)Über den Deutschen Bildungsaward:Pressemeldung des Deutschen Institut für Service-Qualität und RTL Deutschland: https://disq.de/wp-content/uploads/2025/11/PM_DISQ_Deutscher_Bildungs-Award_20251118-1.pdfPressekontakt:schulstart e.K. - Presse:Inhaber: Martin MüllerTel. (0151) 55017020mailto:presse@schulstart.deOriginal-Content von: schulstart e.K., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/175872/6163841