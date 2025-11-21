Hamburg (ots) -Im Auftrag des Vorsitzenden des NDR Verwaltungsrates, Rüdiger Hülskamp, verbreitet der NDR nachfolgende Mitteilung.Der Verwaltungsrat des NDR hat in seiner Sitzung am 21.11.2025 turnusmäßig einen neuen Vorstand gewählt. Das Gremium wählte Uta-Maria Kuder aus Mecklenburg-Vorpommern zur Vorsitzenden und Rüdiger Hülskamp aus Hamburg zum Stellvertretenden Vorsitzenden. Die beiden treten ihre neuen Ämter zum 23.12.2025 an.Darüber hinaus hat das Gremium dem Rundfunkrat vorgeschlagen, die Direktorin des Landesfunkhauses Niedersachsen, Andrea Lütke, mit Wirkung vom 1. Juli 2026 für eine zweite Amtszeit zur Stellvertretenden Intendantin des Norddeutschen Rundfunks zu wählen. Mit dieser Empfehlung würdigt der Verwaltungsrat auch ihre bisherige erfolgreiche Arbeit in den vergangenen Jahren.Rüdiger Hülskamp, Vorsitzender des Verwaltungsrates:"Andrea Lütke hat den NDR in den letzten Jahren mit Umsicht, Erfahrung und einer klaren strategischen Orientierung durch herausfordernde Zeiten zusammen mit dem Intendanten geführt. Ihr Wirken steht für die Umsetzung notwendiger Entwicklungen und für Verlässlichkeit - zwei Qualitäten, die der NDR bei seiner aktuellen Entwicklung besonders benötigt."Des Weiteren haben die Verwaltungsratsmitglieder dem Abschluss eines Vertrages mit Sofie Donges als Direktorin des Landesfunkhauses Hamburg für die Zeit vom 1. Dezember 2025 bis zum 30. November 2030 zugestimmt. Sofie Donges ist seit vielen Jahren für den NDR tätig und war fast zehn Jahre lang als stellvertretende Programmchefin und Leitung Aktuelles bei N-JOY tätig, bevor sie 2021 als ARD-Korrespondentin in das Studio Stockholm wechselte. Dort war sie maßgeblich am crossmedialen Umbau des Studios beteiligt. Diese Erfahrung wird sie in den Veränderungsprozess im Landesfunkhaus Hamburg gewinnbringend einbringen können.Mit Inkrafttreten des 7. Medienänderungsstaatsvertrags zum 01.12.2025 wird die bisherige Gremienvorsitzendenkonferenz der ARD zu einer Gremienvertreterkonferenz. In diese ist durch jedes Aufsichtsgremium der ARD-Landesrundfunkanstalten jeweils ein Mitglied und ein stellvertretendes Mitglied zu entsenden. Der Verwaltungsrat hat Elisabeth Heister-Neumann als ordentliches Mitglied und Detlef Ahting als stellvertretendes Mitglied für die Dauer ihrer Amtszeit im Verwaltungsrat bis zum 22.06.2028 entsendet.Pressekontakt:Norddeutscher RundfunkGremienbüroRothenbaumchaussee 13220149 Hamburggremienbuero@ndr.deOriginal-Content von: NDR Rundfunkrat/NDR Verwaltungsrat, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/165131/6163850