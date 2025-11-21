Die Aktie von Palo Alto hat am Donnerstag mit einem Kursrückgang von über -7% auf 185 US$ auf die Zahlen zum abgelaufen Quartal reagiert. Sind die Ergebnisse so schlecht oder was steckt hinter dem Abverkauf? Schwacher Gesamtmarkt und Übernahme belasten Um es vorwegzunehmen: Die Zahlen fielen für sich genommen durchaus positiv aus und lagen leicht über den Marktschätzungen. Dazu hat der Konzern auch noch seine Jahresziele angehoben. Belastet wurde ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.