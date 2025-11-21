Die Aktie von Palo Alto hat am Donnerstag mit einem Kursrückgang von über -7% auf 185 US$ auf die Zahlen zum abgelaufen Quartal reagiert. Sind die Ergebnisse so schlecht oder was steckt hinter dem Abverkauf? Schwacher Gesamtmarkt und Übernahme belasten Um es vorwegzunehmen: Die Zahlen fielen für sich genommen durchaus positiv aus und lagen leicht über den Marktschätzungen. Dazu hat der Konzern auch noch seine Jahresziele angehoben. Belastet wurde ...Den vollständigen Artikel lesen ...
