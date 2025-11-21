© Foto: Arne Dedert/dpa

Der DAX steuert zum Ende der Woche auf den tiefsten Stand seit Juni zu. Nach einer rasanten Rallye im ersten Halbjahr kühlt sich die Stimmung jetzt merklich ab. War's das mit der Jahresendrallye?Nach der kurzen Erholung durch Nvidias starke Zahlen rutschten die US-Technologieindizes am Donnerstag erneut ab - und zogen Europas Märkte mit nach unten. Der Dax fiel am Freitag zeitweise unter 23.000 Punkte und markierte bei 22.934 Zählern sein Tagestief. Zwar kämpfte sich der Leitindex später auf 23.177 Punkte zurück, lag damit aber weiter rund 0,4 Prozent im Minus. Seit Wochenanfang hat der Index rund 700 Punkte verloren, ein Minus von rund 3 Prozent. Das bedeutet für den deutschen Leitindex …