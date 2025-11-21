© Foto: Freepik - Freepik

Der Retail-Broker Robinhood und seine Aktie haben in den vergangenen Jahren viele Anlegerinnen und Anleger reicht gemacht. Folgt jetzt Mitbewerber Webull? Robinhood hat den Markt umgekrempelt - ist aber nicht allein! Mit seinen Innovationen und seiner Reichweite hat der Retailbroker Robinhood die Spielregeln des Investierens an Aktienmärkten grundlegend verändert. Den Aktivitäten von Privatanlegerinnen und -anlegern wird heute eine viel größere Rolle bei der Gestaltung des Marktgeschehens zugeschrieben, als das noch vor einigen Jahren der Fall war. Für viele Anlegerinnen und Anleger hat sich das ausgezahlt - entweder weil sie durch die Benutzung des Brokers vom Bullenmarkt der letzten Jahre …