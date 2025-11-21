Janus Henderson ICAV - Net Asset Value(s)
LONDON, United Kingdom, November 21
[21.11.25]
TABULA ICAV
Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
21.11.25
IE000LZC9NM0
8,742,465.00
USD
0
70,749,311.77
8.0926
21.11.25
IE000DOZYQJ7
3,331,253.00
EUR
0
19,525,309.64
5.8613
21.11.25
IE000GETKIK8
34,336.00
GBP
0
371,346.83
10.8151
21.11.25
IE000XIITCN5
616,779.00
GBP
0
5,094,811.64
8.2604