Wien (www.fondscheck.de) - Der Hamburger Asset Manager Laiqon möchte im kommenden Jahr in Zusammenarbeit mit Amundi einen aktiven ETF auf den europäischen Aktienmarkt lancieren, der von einer Künstlichen Intelligenz (KI) gesteuert wird, so die Experten von "FONDS professionell"."Der ETF markiert den Start einer geplanten Produktfamilie, die in Zukunft um weitere Strategien, unter anderem mit Fokus auf US-amerikanische und globale Aktienmärkte, ergänzt werden soll", teile das Unternehmen mit. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 fondscheck.de