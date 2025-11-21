Wien (www.fondscheck.de) - Der Hamburger Asset Manager Laiqon möchte im kommenden Jahr in Zusammenarbeit mit Amundi einen aktiven ETF auf den europäischen Aktienmarkt lancieren, der von einer Künstlichen Intelligenz (KI) gesteuert wird, so die Experten von "FONDS professionell"."Der ETF markiert den Start einer geplanten Produktfamilie, die in Zukunft um weitere Strategien, unter anderem mit Fokus auf US-amerikanische und globale Aktienmärkte, ergänzt werden soll", teile das Unternehmen mit. ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.