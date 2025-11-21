© Foto: Picture AllianceGE Healthcare übernimmt Intelerad und stärkt damit sein Netzwerk für medizinische Bildgebung, treibt den Ausbau von KI-Diensten voran und erweitert sein cloudbasiertes Angebot.GE Healthcare übernimmt Intelerad für 2,3 Milliarden US-Dollar. Am Donnerstag wurde eine Vereinbarung zur Übernahme von Intelerad, einem Anbieter von medizinischer Bildgebungssoftware mit Präsenz im ambulanten Versorgungsbereich, getroffen. Der Abschluss des Geschäfts wird in der ersten Hälfte des Jahres 2026 erwartet. Wie das Unternehmen mitteilte, prognostiziert GE Healthcare für Intelerad im ersten vollen Besitzjahr einen Umsatz von 270 Millionen US-Dollar sowie eine bereinigte EBITDA-Marge von über 30 Prozent. Die …Den vollständigen Artikel lesen
