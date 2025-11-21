Der Wochenauftakt steht ganz im Zeichen frischer KonjunkturimpulseAm Montag rückt das deutsche ifo-Geschäftsklima in den Fokus - ein wichtiger Stimmungsindikator für die wirtschaftliche Großwetterlage. Unternehmen wie Julius Bär, Prosus oder BVB legen vor, während internationale Treffen - darunter der EU-Afrika-Gipfel - politische Akzente setzen. Die US-Börsen bleiben geöffnet, doch Japan pausiert feiertagsbedingt. TERMINE UNTERNEHMEN07:00 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 börsennews.de