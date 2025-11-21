Der Wochenauftakt steht ganz im Zeichen frischer KonjunkturimpulseAm Montag rückt das deutsche ifo-Geschäftsklima in den Fokus - ein wichtiger Stimmungsindikator für die wirtschaftliche Großwetterlage. Unternehmen wie Julius Bär, Prosus oder BVB legen vor, während internationale Treffen - darunter der EU-Afrika-Gipfel - politische Akzente setzen. Die US-Börsen bleiben geöffnet, doch Japan pausiert feiertagsbedingt. TERMINE UNTERNEHMEN07:00 ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.