Die Auswertungen der 13F-Meldungen laufen bei den Börsenexperten Golo T. Kirchhoff und Steffen Härtlein gerade wieder auf Hochtouren. Ihr Ziel: die Investmentstrategien der Großinvestoren für Privatanleger verfügbar zu machen. Die starke Performance der letzten Top-10-Trades aus Ausgabe 03/2025 beweist die Stärke dieses Stock-Picking-Systems.Wer verstehen will, wohin das wirklich große Kapital fließt, wird um die 13F-Berichte kaum herumkommen. Dieser Datenschatz liefert jedes Quartal tiefen Einblick ...

