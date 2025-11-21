München (ots) -Moderation: Louis KlamrothRabattschlacht und Bestellwahn: Was ist der wahre Preis der Schnäppchen?Die Gäste:Christoph Ploß (CDU, Bundestagsabgeordneter und Koordinator der Bundesregierung für die maritime Wirtschaft)Renate Künast (Bündnis 90/Die Grünen, frühere Bundesministerin für Verbraucherschutz)Bianca Heinicke (Webvideoproduzentin, ihren Kanal BibisBeautyPalace auf Youtube haben mehr als 5 Mio. Menschen abonniert)Gerrit Heinemann (Professor für Betriebswirtschaftslehre, Management und Handel an der Hochschule Niederrhein)Tatjana Halm (Referatsleiterin Recht und Digitales bei der Verbraucherzentrale Bayern)Gero Furchheim (Präsident Bundesverband E-Commerce und Versandhandel Deutschland)Direkt nach der Schnäppchen-Doku: Der Online-Handel steht vor der umsatzstärksten Zeit des Jahres. Rund um den "Black Friday" locken vermeintlich unschlagbare Deals. Doch lohnt sich der angeblich beste Preis wirklich immer? Wie gängig sind Tricks und Fallen? Sind üble Arbeitsbedingungen und wachsende Müllberge der wahre Preis für unsere Lust an der Schnäppchenjagd? Und: Muss die Politik strengere Regeln setzen - auch gegen die neuen Shoppingportale aus China?So ist "hart aber fair" für Interessierte erreichbar: X: @hartaberfair, E-Mail hartaberfair@wdr.de, Homepage: www.hartaberfair.dePressekontakt:Redaktion: Torsten Beermann (WDR)Pressekontakt:Dr. Lars Jacob,ARD-Programmdirektion, Presse und InformationTel.: 089/558944-898E-Mail: lars.jacob@ard.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/6163913