© Foto: DALL*E

Die Entwicklung der Kryptopreise könnte laut Tom Lee, Forschungschef bei Fundstrat Global Advisors, Hinweise auf den künftigen Kurs des US-Aktienmarkts geben.Am Donnerstag fiel Bitcoin auf den niedrigsten Stand seit dem 21. April. Der Rückgang vollzog sich im Zuge einer breiteren Marktschwäche, in der Anleger Gewinne aus risikoreichen Anlagen mitnahmen, nachdem die Hoffnung auf eine baldige Zinssenkung der US-Notenbank nachgelassen hatte. Die wichtigsten US-Indizes schlossen am Donnerstag im Minus und drehten damit frühe Gewinne ins Negative, da große Technologiewerte an Schwung verloren, trotz der starken Ergebnisse von Nvidia für das dritte Quartal. Auch am Freitag tendiert der größte …