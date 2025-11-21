© Foto: Dilara Irem Sancar - AnadoluOpenAI startet ein neues Hardware-Bündnis für leistungsstärkere KI-Zentren in den USA und treibt damit den milliardenschweren Ausbau der KI-Infrastruktur voran.OpenAI und der taiwanische Elektronikriese Foxconn entwickeln künftig gemeinsam zentrale Hardware für amerikanische KI-Rechenzentren. Beide Unternehmen bestätigten, dass Foxconn in seinen US-Werken spezielle Racks, Kabelsysteme, Netzwerkmodule und Energiekomponenten für KI-Infrastruktur fertigen wird. OpenAI erhält frühen Zugang zu den Produkten und kann sie nach Bedarf erwerben. Finanzielle Verpflichtungen enthält der Startvertrag noch nicht. Trotz der Ankündigung des Deals schloss die Foxconn-Aktie am Freitag in Taiwan mit einem …Den vollständigen Artikel lesen
© 2025 wallstreetONLINE