OpenAI startet ein neues Hardware-Bündnis für leistungsstärkere KI-Zentren in den USA und treibt damit den milliardenschweren Ausbau der KI-Infrastruktur voran.OpenAI und der taiwanische Elektronikriese Foxconn entwickeln künftig gemeinsam zentrale Hardware für amerikanische KI-Rechenzentren. Beide Unternehmen bestätigten, dass Foxconn in seinen US-Werken spezielle Racks, Kabelsysteme, Netzwerkmodule und Energiekomponenten für KI-Infrastruktur fertigen wird. OpenAI erhält frühen Zugang zu den Produkten und kann sie nach Bedarf erwerben. Finanzielle Verpflichtungen enthält der Startvertrag noch nicht. Trotz der Ankündigung des Deals schloss die Foxconn-Aktie am Freitag in Taiwan mit einem …

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.