Dow Jones News
21.11.2025 16:39 Uhr
WOCHENVORSCHAU/1. bis 7. Dezember (49. KW)

DJ WOCHENVORSCHAU/1. bis 7. Dezember (49. KW) 

=== 
M O N T A G, 1. Dezember 2025 
*** 02:05 JP/BoJ-Gouverneur Ueda, Treffen mit Wirtschaftsvertretern 
*** 02:45 CN/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe 
     Caixin/S&P Global November 
*** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe November 
*** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe 
     (2. Veröffentlichung) November 
*** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe 
     (2. Veröffentlichung) November 
*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone 
     (2. Veröffentlichung) November 
*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe 
     (2. Veröffentlichung) November 
*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe 
     (2. Veröffentlichung) November 
*** 16:00 US/Bauausgaben Oktober 
*** 16:00 US/ISM-Index verarbeitendes Gewerbe November 
 
D I E N S T A G, 2. Dezember 2025 
*** 09:40 EU/EZB-Bankenaufsichtschefin Buch, Teilnahme an Panel der Esma zu 
     "Burden Reduction in the Digitalisation Era" 
*** 10:00 DE/VDMA, Auftragseingang Maschinen- und Anlagenbau Oktober 
*** 11:00 DE/Bilfinger SE, Kapitalmarkttag (09:00 PK) 
*** 11:00 EU/Arbeitsmarktdaten Oktober 
*** 11:00 EU/Verbraucherpreise Eurozone (Vorabschätzung) November 
*** 11:30 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Haupt-Refi-Tenders 
*** 17:35 DE/SAP SE, CEO Klein bei UBS Global Technology Conference 
 
***   - GB/British American Tobacco plc (BAT), Pre Close Trading update 2025 
***   - FR/OECD-Wirtschaftsbericht 
 
M I T T W O C H, 3. Dezember 2025 
*** 02:45 CN/Einkaufsmanagerindex/PMI Dienstleistungen Caixin/S&P Global November 
*** 07:30 ES/Inditex SA, Ergebnis 9 Monate 
*** 08:30 CH/Verbraucherpreise November 
*** 09:30 BE/EZB-Präsidentin Lagarde, Anhörung im Wirtschafts- und Währungsausschuss des EP 
     (16:30 in ihrer Eigenschaft als ESRB-Chefin) 
*** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe November 
*** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe 
     (2. Veröffentlichung) November 
*** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe 
     (2. Veröffentlichung) November 
*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone 
     (2. Veröffentlichung) November 
*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe 
     (2. Veröffentlichung) November 
  11:00 DE/KWS Saat SE & Co KGaA, HV 
*** 11:00 EU/Erzeugerpreise Oktober 
  11:00 DE/Bundesverbands Öffentlicher Banken Deutschland (VÖB), Kapitalmarktprognose 
*** 11:30 SI/EZB-Chefvolkswirt Lane, Keynote bei Workshop zu Wechselkursen 
*** 14:15 US/ADP-Arbeitsmarktbericht November 
*** 14:30 US/Erzeugerpreise 
*** 14:30 US/Import- und Exportpreise September 
*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service (2. Veröffentlichung) November 
*** 16:00 US/ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe November 
*** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen 
     Energy Information Administration (EIA) Vorwoche 
***   - DE/Hugo Boss AG, Strategie-Update 
 
D O N N E R S T A G, 4. Dezember 2025 
*** 07:00 DE/Aurubis AG, Jahresergebnis (10:00 PK) 
*** 11:00 EU/Einzelhandelsumsatz Oktober 
*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 
*** 14:30 US/Handelsbilanz Oktober 
  15:00 EU/EZB, Monatsbericht APP/PEPP-Programm 
***   - GB/Rio Tinto plc, Kapitalmarkttag 
 
F R E I T A G, 5. Dezember 2025 
*** 08:00 DE/Auftragseingang Oktober 
*** 08:00 DE/Umsatz im verarbeitenden Gewerbe Oktober 
  08:00 DE/Umsatz im Dienstleistungsbereich September 
*** 08:45 FR/Industrieproduktion Oktober 
*** 11:00 CH/Swiss Re Group, Strategie-Update 
*** 11:00 EU/BIP (3. Veröffentlichung) 3Q 
*** 16:00 US/Auftragseingang Industrie Oktober 
*** 16:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (1. Umfrage) Dezember 
***   - EU/Länderrating Deutschland (S&P) 
===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/kch/apo/mgo/hab/kla

(END) Dow Jones Newswires

November 21, 2025 10:04 ET (15:04 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.

