DJ WOCHENVORSCHAU/1. bis 7. Dezember (49. KW)

=== M O N T A G, 1. Dezember 2025 *** 02:05 JP/BoJ-Gouverneur Ueda, Treffen mit Wirtschaftsvertretern *** 02:45 CN/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Caixin/S&P Global November *** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe November *** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) November *** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) November *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone (2. Veröffentlichung) November *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) November *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) November *** 16:00 US/Bauausgaben Oktober *** 16:00 US/ISM-Index verarbeitendes Gewerbe November D I E N S T A G, 2. Dezember 2025 *** 09:40 EU/EZB-Bankenaufsichtschefin Buch, Teilnahme an Panel der Esma zu "Burden Reduction in the Digitalisation Era" *** 10:00 DE/VDMA, Auftragseingang Maschinen- und Anlagenbau Oktober *** 11:00 DE/Bilfinger SE, Kapitalmarkttag (09:00 PK) *** 11:00 EU/Arbeitsmarktdaten Oktober *** 11:00 EU/Verbraucherpreise Eurozone (Vorabschätzung) November *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Haupt-Refi-Tenders *** 17:35 DE/SAP SE, CEO Klein bei UBS Global Technology Conference *** - GB/British American Tobacco plc (BAT), Pre Close Trading update 2025 *** - FR/OECD-Wirtschaftsbericht M I T T W O C H, 3. Dezember 2025 *** 02:45 CN/Einkaufsmanagerindex/PMI Dienstleistungen Caixin/S&P Global November *** 07:30 ES/Inditex SA, Ergebnis 9 Monate *** 08:30 CH/Verbraucherpreise November *** 09:30 BE/EZB-Präsidentin Lagarde, Anhörung im Wirtschafts- und Währungsausschuss des EP (16:30 in ihrer Eigenschaft als ESRB-Chefin) *** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe November *** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) November *** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) November *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone (2. Veröffentlichung) November *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) November 11:00 DE/KWS Saat SE & Co KGaA, HV *** 11:00 EU/Erzeugerpreise Oktober 11:00 DE/Bundesverbands Öffentlicher Banken Deutschland (VÖB), Kapitalmarktprognose *** 11:30 SI/EZB-Chefvolkswirt Lane, Keynote bei Workshop zu Wechselkursen *** 14:15 US/ADP-Arbeitsmarktbericht November *** 14:30 US/Erzeugerpreise *** 14:30 US/Import- und Exportpreise September *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service (2. Veröffentlichung) November *** 16:00 US/ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe November *** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) Vorwoche *** - DE/Hugo Boss AG, Strategie-Update D O N N E R S T A G, 4. Dezember 2025 *** 07:00 DE/Aurubis AG, Jahresergebnis (10:00 PK) *** 11:00 EU/Einzelhandelsumsatz Oktober *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) *** 14:30 US/Handelsbilanz Oktober 15:00 EU/EZB, Monatsbericht APP/PEPP-Programm *** - GB/Rio Tinto plc, Kapitalmarkttag F R E I T A G, 5. Dezember 2025 *** 08:00 DE/Auftragseingang Oktober *** 08:00 DE/Umsatz im verarbeitenden Gewerbe Oktober 08:00 DE/Umsatz im Dienstleistungsbereich September *** 08:45 FR/Industrieproduktion Oktober *** 11:00 CH/Swiss Re Group, Strategie-Update *** 11:00 EU/BIP (3. Veröffentlichung) 3Q *** 16:00 US/Auftragseingang Industrie Oktober *** 16:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (1. Umfrage) Dezember *** - EU/Länderrating Deutschland (S&P) ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/kch/apo/mgo/hab/kla

(END) Dow Jones Newswires

November 21, 2025 10:04 ET (15:04 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.