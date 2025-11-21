DJ US-Realeinkommen sinken im September leicht
DOW JONES--Die Realeinkommen in den USA sind im September leicht gefallen. Wie das US-Arbeitsministerium mitteilte, sanken sie gegenüber dem Vormonat um 0,1 Prozent auf 386,63 US-Dollar. Für August wurde ein Realeinkommen von 386,88 Dollar gemeldet.
November 21, 2025
