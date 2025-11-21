WattHub hat im Rotterdamer Hafen einen neuen Schnellladestandort für elektrische Lkw und Baumaschinen eröffnet. Mit 30 HPC-Ladepunkten mit je bis zu 400 kW gilt er als der größte seiner Art in den Niederlanden. Die Hardware stammt von Kempower, betrieben wird der Standort über die Lade- und Energieplattform von Virta. Den ersten eigenen Schnellladepark für schwere Nutzfahrzeuge in Geldermalsen nahm WattHub, ein Joint Venture von Van Oord und Betuwewind, ...

