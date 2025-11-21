Michael Marcus war einer derjenigen Personen, die Jack D. Schwager für sein legendäres Buch interviewte. Der Trader konnte ein Startkapital von 30.000 Dollar in einen Betrag von 80 (!) Millionen Dollar umwandeln. In dem Interview erklärte der Anlageguru, dass das ganz große Geld aus seltenen Extremereignissen komme, bei denen alle Faktoren (Charttechnik, Marktumfeld, spezieller Katalysator et cetera) auf einzigartige Weise zusammenpassten. Der Trader rät daher, sich für derartige "Prozentblätter" ...

