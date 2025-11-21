© Foto: Picture Alliance

Picnic holt frisches Kapital für eine große Deutschland-Offensive, baut neue Standorte aus und erhöht damit den Druck auf Rivalen wie Rewe und Knuspr.Das niederländische Start-up Picnic setzt mit einer Expansion in zwei deutschen Regionen seinen Hauptkonkurrenten Rewe noch stärker unter Druck. In einer neuen Finanzierungsrunde hat der Lebensmittellieferdienst weiteres Wachstumskapital in Höhe von 430 Millionen Euro erhalten, wie das niederländische Branchenmagazin Emerce berichtet. Ein Großteil dieses Geldes soll in den Ausbau des Deutschlandgeschäfts fließen, wie das Unternehmen bekannt gab. Mitgründer Michiel Muller sagte dazu: "Wir möchten auch in Deutschland einen Großteil der …