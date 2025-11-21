DJ Stimmung der US-Verbraucher im November aufgehellt
DOW JONES--Die Stimmung der US-Verbraucher hat sich im November aufgehellt. Der an der Universität Michigan berechnete Index für die Verbraucherstimmung in den USA stieg bei der Umfrage am Monatsende auf 51,0 von 50,3 bei der ersten Umfrage Mitte des Monats. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten einen Stand von 51,0 erwartet. Im Oktober lag er allerdings bei 53,6 Punkten.
Der Index für die Erwartungen belief sich auf 51,0 (Vormonat: 50,3, vorläufig: 49,0), der Index für die Einschätzung der aktuellen Lage wurde mit 51,1 (58,6 bzw 52,3) angegeben. Die Inflationserwartungen der Konsumenten auf Sicht von zwölf Monaten verringerten sich im Vergleich zum Vormonat auf 4,5 von 4,6 Prozent. Auf Sicht von fünf Jahren gingen sie zurück auf 3,4 von 3,9 Prozent. Die US-Verbraucher spielen eine Schlüsselrolle für die US-Wirtschaft, weil rund 70 Prozent des Bruttoinlandsprodukts vom Privatkonsum abhängen.
