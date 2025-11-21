© Foto: Richard Drew/AP/dpa

Sonst hat sich JPMorgan-Chef Jamie Dimon mit Warnungen hervorgetan, jetzt schlägt sein Vize Alarm: Die Korrektur an der Wall Street könnte ungemütlich werden.JPMorgan-Chase-Vizechef Daniel Pinto sagt, dass er bei den aktuellen Bewertungen nur begrenztes Aufwärtspotenzial für den Aktienmarkt sieht. Gegenüber Bloomberg erklärt Pinto, dass der S&P-500-Index vom derzeitigen Niveau aus kaum deutlich weiter steigen dürfte, da er bereits fair bewertet sei. [spotify]3slkCHfvw5NTkki1evVyrF[/spotify] "Die Märkte preisen ein sehr, sehr mildes Szenario ein - und sogar noch einiges darüber hinaus. Vielleicht treten Probleme auf, vielleicht auch nicht, aber ein S&P bei etwa 6.700 Punkten, rund dem …