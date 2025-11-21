Bonn/Berlin (ots) -Der Bundesverband Frauenberatungsstellen und Frauennotrufe fordert eine Ausweitung der Beratungsangebote für Frauen. Derzeit arbeiteten die Beratungsstellen an ihrer Kapazitätsgrenze, so Katja Grieger, Geschäftsführerin beim Bundesverband der Frauenberatungsstellen und Frauennotrufe. "Da haben wir ein großes Problem in Deutschland", so Grieger.Die Expertin erwartet sich vom beschlossenen Gewalthilfegesetz, das ab 2027 sukzessive in Kraft tritt, allerdings nicht die erhofften Verbesserungen. Um die Ansprüche der Istanbul-Konvention zu erfüllen, bedürfe es einer Verachtfachung der finanziellen Mittel. "Da sind wir in Deutschland weit von entfernt", so Grieger im phoenix-Interview. Der Bund steige zwar mit 2,6 Milliarden Euro ein, im Gegenzug würden Kommunen und Länder derzeit aber wieder Geld aus dem System herausnehmen. "Das heißt wir befürchten gerade, dass es ein Nullsummenspiel wird, das wäre schlicht auch eine Katastrophe, was die Umsetzung der Istanbul-Konvention in Deutschland angeht", so Grieger.Die Frauenberatungen stellten außerdem eine "Retraditionalisierung von Geschlechterverhältnissen" fest, die erfahrungsgemäß durchaus zu einem Anstieg von Gewalt gegen Frauen führen könne. Realistische Daten dazu gebe es erst im nächsten Jahr, wenn die sogenannten Dunkelfeldzahlen vorlägen.Das gesamte Interview finden Sie hier: https://phoenix.de/s/iTlPressekontakt:phoenix-KommunikationTelefon: 0228 / 9584 192kommunikation@phoenix.deTwitter.com: phoenix_deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6511/6163941