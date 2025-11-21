Bekanntmachung
Regulierter Markt - ETF & ETP
HANetf ICAV,
Dublin, Irland
Wertpapierart: ETF
ISIN: IE0007WMHDE3
bisheriger Wertpapierbezeichnung: European Renewal UCITS ETF
künftiger Wertpapierbezeichnung: Making Europe Great Again UCITS ETF
Wertpapierart: ETF
ISIN: IE00BNTVVR89
bisheriger Wertpapierbezeichnung: AuAg Gold Mining UCITS RTF
künftiger Wertpapierbezeichnung: Gold Miners Screened UCITS ETF
Änderung ab 24. November 2025
Frankfurt am Main, den 21. November 2025
Frankfurter Wertpapierbörse
Geschäftsführung
Regulierter Markt - ETF & ETP
HANetf ICAV,
Dublin, Irland
Wertpapierart: ETF
ISIN: IE0007WMHDE3
bisheriger Wertpapierbezeichnung: European Renewal UCITS ETF
künftiger Wertpapierbezeichnung: Making Europe Great Again UCITS ETF
Wertpapierart: ETF
ISIN: IE00BNTVVR89
bisheriger Wertpapierbezeichnung: AuAg Gold Mining UCITS RTF
künftiger Wertpapierbezeichnung: Gold Miners Screened UCITS ETF
Änderung ab 24. November 2025
Frankfurt am Main, den 21. November 2025
Frankfurter Wertpapierbörse
Geschäftsführung
© 2025 Xetra Newsboard