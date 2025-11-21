EQS-News: sino AG
Düsseldorf, 21. November 2025
Die sino AG nimmt am diesjährigen Eigenkapitalforum der Deutschen Börse in Frankfurt am Main teil.
CEO Ingo Hillen präsentiert am Montag, den 24.11.2025 um 17:25 Uhr die sino und ihre Geschäftsfeldentwicklung und steht vorher für Gespräche zur Verfügung.
Die Präsentation steht für alle Interessenten auf der Homepage des Unternehmens unter folgendem Link bereit:
https://www.sino.de/wp-content/uploads/2025/11/Eigenkapitalforum_24.11.2025_sino-AG.pdf
Für weitere Fragen wenden Sie sich bitte an Katharina Steller-Pfeiffer, ksteller-pfeiffer@sino.de 0211 3611-1221
21.11.2025 CET/CEST
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|sino AG
|Ernst-Schneider-Platz 1
|40212 Düsseldorf
|Deutschland
|Telefon:
|+49(0)211 3611-0
|Fax:
|+49(0)211 3611-1136
|E-Mail:
|info@sino.de
|Internet:
|www.sino.de
|ISIN:
|DE0005765507
|WKN:
|576550
|Börsen:
|Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange
|EQS News ID:
|2234492
