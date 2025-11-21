Audis gleichnamige Submarke plant für 2026 den China-Marktstart seiner zweiten Baureihe. Auf der "Auto Guangzhou" wurde jetzt eine erste Studie des Elektro-SUV vorgestellt. 700 Kilometer Reichweite und 800-Volt-Technik gelten als gesetzt. Nachdem Audi nach einigen fetten Jahren auf dem chinesischen Markt zuletzt mehr und mehr Marktanteile an die erstarkten lokalen Hersteller abtreten musste, entwickeln die Ingolstädter gemeinsam mit ihrem Joint Venture-Partner ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.