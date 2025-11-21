Audis gleichnamige Submarke plant für 2026 den China-Marktstart seiner zweiten Baureihe. Auf der "Auto Guangzhou" wurde jetzt eine erste Studie des Elektro-SUV vorgestellt. 700 Kilometer Reichweite und 800-Volt-Technik gelten als gesetzt. Nachdem Audi nach einigen fetten Jahren auf dem chinesischen Markt zuletzt mehr und mehr Marktanteile an die erstarkten lokalen Hersteller abtreten musste, entwickeln die Ingolstädter gemeinsam mit ihrem Joint Venture-Partner ...Den vollständigen Artikel lesen ...
