© Foto: Unsplash

Oppenheimer sieht IBM am Beginn eines neuen Software-Zyklus und warnt, dass Anleger die wachsenden Chancen des Tech-Konzerns massiv unterschätzen.Oppenheimer stellt sich klar gegen die skeptische Haltung vieler Investoren zu International Business Machines. Obwohl die Aktie von IBM seit Jahresbeginn bereits um 32 Prozent gestiegen ist, sieht Oppenheimer die Rallye noch nicht am Ende. Die Kombination aus wachsendem Softwaregeschäft, wieder anziehendem Consulting und steigenden Margen spreche für deutlich mehr Potenzial. Die Investmentfirma hat den Tech-Konzern mit einer Outperform-Bewertung und einem Kursziel von 360 US-Dollar eingestuft. Analyst Param Singh begründet die optimistische …