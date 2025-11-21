Bitcoin-ETFs erleben massive Abflüsse - droht jetzt der große Crash?

Der Bitcoin gerät weiter stark unter Druck. Nachdem der Kurs zeitweise sogar unter 90.000 US-Dollar gefallen ist, verunsichern vor allem die extremen Kapitalabflüsse aus US-Spot-ETFs die Anleger. Doch während viele Investoren verkaufen, zeigen institutionelle Daten ein überraschendes Gegenbild.

Rekordartige ETF-Abflüsse setzen Bitcoin unter Druck

In den vergangenen Tagen haben die Spot-ETFs auf Bitcoin dramatische Abflüsse verzeichnet. Besonders betroffen ist der iShares Bitcoin Trust (IBIT) von BlackRock - mit Abstand der größte Bitcoin-Indexfonds der Welt.

Am Dienstag kam es zu den heftigsten Abzugstagen seit dem ETF-Start im Januar 2024: 523 Millionen US-Dollar flossen innerhalb eines einzigen Tages ab. Seit Anfang November sind bereits rund 3 Milliarden US-Dollar bzw. 32.000 BTC aus dem ETF abgezogen worden.

Das Sentiment verschlechtert sich zunehmend, denn viele Anleger fürchten eine potenzielle KI-Blase an den globalen Märkten und reduzieren ihre Risikopositionen. Der Analyst Tom Lee weist zudem auf einen massiven Liquiditätsengpass im Kryptomarkt hin: Seit dem abrupten Absturz am 10. Oktober hat sich das Handelsvolumen nicht erholt - Kapital kehrt bislang nicht zurück.

Trotz der Abflüsse sehen einige Marktbeobachter die Situation jedoch differenziert: Das Momentum ist zwar negativ, aber ein struktureller Zusammenbruch sei laut Experten nicht zwingend ableitbar.

Institutionelle Anleger kaufen gleichzeitig massiv zu

Parallel zu den massiven ETF-Abflüssen zeigen die aktuellen US-13F-Filings ein völlig anderes Bild: Große Finanzinstitute und vermögensstarke Investoren bauen ihre Positionen massiv aus.

Besonders auffällig sind:

• J.P. Morgan:

Die Bank erhöhte ihre IBIT-Bestände um ganze 64 Prozent - auf 5,28 Millionen Anteile im Wert von rund 343 Millionen US-Dollar.

• Harvard University Endowment:

Der Stiftungsfonds steigerte seine Bitcoin-ETF-Position um 257 Prozent und ist nun mit 443 Millionen US-Dollarinvestiert.

Für ETF-Experte Eric Balchunas ist es außergewöhnlich, dass eine Universität einen ETF in solcher Größenordnung zur wichtigsten Portfolio-Position macht.

Diese Daten zeigen: Während Retail-Investoren panisch verkaufen, steigen institutionelle Wale massiv ein - ein klassischer Kontraindikator in früheren Zyklusphasen.

Direkt zur Bitcoin Hyper Website!

Bitcoin Hyper: Warum das neue BTC-Layer-2-Projekt jetzt boomt

Inmitten der Marktverwerfungen erlebt ein Projekt einen regelrechten Hype: Bitcoin Hyper, eine Layer-2-Lösung, die Bitcoin erstmals vollständig in die Web3-Welt bringen soll.

Die Plattform integriert die Solana Virtual Machine (SVM), wodurch Funktionen möglich werden, die das klassische Bitcoin-Netzwerk nicht unterstützt - darunter:

Staking

Lending

DeFi-Protokolle

Blitzschnelle dApps

Memecoins

komplexe Smart-Contracts

Damit wird die Bitcoin-Blockchain nicht verändert, aber um eine extrem leistungsfähige Ausführungsschicht erweitert.

Zahlreiche Analysten sprechen daher vom "größten Bitcoin-Upgrade seit 15 Jahren".

Der Presale des HYPER-Tokens ist entsprechend explodiert: Über 28 Millionen US-Dollar wurden bereits eingesammelt, und die nächste Preiserhöhung steht kurz bevor.

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.