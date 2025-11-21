Der DAX hat nicht an seinen positiven Vortag anschließen können und ist am Freitag ein weiteres Stück abgerutscht. Der Index ging mit einem Minus von 0,80 Prozent auf 23.091,87 Punkte aus dem Handel. Auf Wochensicht verlor er damit mehr als drei Prozent. Positiv stachen indes die Papiere der Deutschen Börse hervor.Stephen Innes von SPI Asset Management sieht eine ganze Reihe belastender Faktoren. Dazu zählen das extrem hohe Investitionstempo im KI-Sektor, dem bislang noch keine ausreichende Monetarisierung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär