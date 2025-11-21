Der DAX hat nicht an seinen positiven Vortag anschließen können und ist am Freitag ein weiteres Stück abgerutscht. Der Index ging mit einem Minus von 0,80 Prozent auf 23.091,87 Punkte aus dem Handel. Auf Wochensicht verlor er damit mehr als drei Prozent. Positiv stachen indes die Papiere der Deutschen Börse hervor.Stephen Innes von SPI Asset Management sieht eine ganze Reihe belastender Faktoren. Dazu zählen das extrem hohe Investitionstempo im KI-Sektor, dem bislang noch keine ausreichende Monetarisierung ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.