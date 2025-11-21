DHL Group (DHL): Kräftiger Schub nach Q3-Zahlen - 20-Tagelinie als Schlüsselzone!

Trendfortsetzung nach Initialzündung?

Rückblick

Nach der Veröffentlichung der Quartalszahlen am 06. November ging es mit der DHL-Aktie steil bergauf. Im Bereich von 45.50 Euro drehte das Papier nach Süden und fand Halt an der 20-Tagelinie.

DHL Group-Aktie: Chart vom 21.11.2025, Kürzel: DHL, Kurs: 43.02 EUR, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Nach einer euphorischen Phase folgte ein scharfer Rücksetzer zur 20-Tagelinie. Geht es nachhaltig über 43 Euro, wäre dies unser Kaufsignal.

Mögliches bärisches Szenario

Fallen die Notierungen unter die dynamische Unterstützung des EMA 20 wäre das bullische Szenario negiert. Das GAP im Bereich von 40 Euro könnte geschlossen werden.

Meinung

Trotz eines leichten Umsatzrückgangs auf 20,1 Milliarden Euro, hauptsächlich bedingt durch Währungseffekte und Volumen, hat die DHL Group ein robustes operatives Ergebnis (EBIT) von 1,5 Milliarden Euro erzielt, was einer Steigerung von 7,6 % entspricht und die Erwartungen übertraf. Dieses Wachstum wurde durch effektives Kostenmanagement und Preisanpassungen ermöglicht. Infolgedessen stieg das Ergebnis je Aktie deutlich auf 0,75 Euro, und der Ausblick für den Gesamtjahresgewinn von mindestens 6 Milliarden Euro wurde bestätigt. Charttechnisch hat die Aktie nach den Q3-Zahlen ein stark positives Signal gesetzt.

Quellennachweise, Meinung und sonstige Daten

Aktuelle Marktkapitalisierung: 47.68 Mrd. EUR

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 77.91 Mio. EUR

Meine Meinung zur DHL Group ist bullisch

Quellennachweis: -

Autor: Wolfgang Zussner

Veröffentlichungsdatum: 21.11.2025

