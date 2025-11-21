Strom an der Ladesäule zahlt man mit einer Ladekarte oder App - oder allerhöchstens mit einer Kredit- oder Girokarte, wenn an neuen Ladesäulen ein Lesegerät verbaut ist. So gut wie nie kann man den Ladestrom aber - wie Benzin und Diesel - mit Bargeld bezahlen. An zwei Tankstellen im Rhein-Sieg-Kreis geht das jetzt - und wir stellen die Lösung dahinter näher vor. Ein Gemeinschaftsprojekt des Ladesoftware-Spezialisten Vaylens, den Kassenexperten von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...