© Foto: picture alliance / ZUMAPRESS.com | Javier Rojas

Der Bridgewater-Gründer sieht klare Parallelen zu früheren Börsenexzessen. Warum Dalio vor einer Blase warnt, aber Anleger dennoch investiert bleiben sollen.Ray Dalio warnt vor einer eindeutigen Marktblase, rät Anlegern aber weiterhin zur Ruhe. In mehreren Interviews erklärte der Bridgewater-Gründer, dass die heutige Situation "zu etwa 80 Prozent" historischen Blasen wie 1929 oder 2000 ähnele. Eine Blase definierte er als Phase, in der "durch Mechanismen wie überhöhte Bewertungen und übermäßige Multiplikatoren viel Wohlstand geschaffen wird". Dennoch sei ein panikartiger Ausstieg der falsche Schluss. "Verkaufen Sie nicht nur, weil es eine Blase gibt", sagte Dalio bei CNBC. Dalio …