NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Valeo von 10,35 auf 11,35 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Wachstumsziele, die der Autozulieferer auf seinem Kapitalmarkttag präsentiert habe, lägen unter den Erwartungen und seien erkennbar auf kein positives Echo gestoßen, schrieb Vanessa Jeffriess in ihrem am Freitag vorliegenden Rückblick auf die Veranstaltung. Angesichts des Branchenumfelds zeichneten sie aber ein realistisches Bild. Damit seien die Franzosen mit Blick auf 2026 gegenüber der Konkurrenz gut positioniert. Das trotz gesenkter Schätzungen angehobene Kursziel begründete die Expertin mit dem weiter in die Zukunft verschobenen Bewertungszeitraum./gl/tih



ISIN: FR0013176526





