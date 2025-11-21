Ubisoft hat im zweiten Quartal einen deutlichen Umsatzsprung bei den Net?Bookings erzielt und gleichzeitig eine strategische Neuausrichtung angekündigt, parallel steht eine milliardenschwere Beteiligung von Tencent kurz vor dem Abschluss. Anleger honorieren beides mit einer kräftigen Kursreaktion.Ubisoft übertrifft Erwartungen bei Buchungen Im zweiten Quartal erreichte Ubisoft sogenannte Net Bookings in Höhe von rund 490,8 Millionen Euro. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
