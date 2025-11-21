Ubisoft hat im zweiten Quartal einen deutlichen Umsatzsprung bei den Net?Bookings erzielt und gleichzeitig eine strategische Neuausrichtung angekündigt, parallel steht eine milliardenschwere Beteiligung von Tencent kurz vor dem Abschluss. Anleger honorieren beides mit einer kräftigen Kursreaktion.Ubisoft übertrifft Erwartungen bei Buchungen Im zweiten Quartal erreichte Ubisoft sogenannte Net Bookings in Höhe von rund 490,8 Millionen Euro. ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.