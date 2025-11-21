Der US-amerikanische Pharmakonzern Eli Lilly setzt seine Rekordrally fort. Nachdem die Aktie zuletzt über die 1.000 Dollar-Marke angestiegen war und damit erstmals ein vierstelliges Kursniveau erreicht hatte, passierte am Freitag einmal mehr historisches. Das Unternehmen gehört an der Börse nun einem elitären Kreis an.Die Marktkapitalisierung von Eli Lilly hat am letzten Handelstag der Woche erstmals die Marke von einer Billion US-Dollar geknackt. Das Besondere daran ist, dass diesen Meilenstein ...

