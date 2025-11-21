

Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



21.11.2025 / 19:39 CET/CEST

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Name und Rechtsform: S77 Holdings GmbH

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Person steht in enger Beziehung zu: Titel: Vorname: Holger Nachname(n): Stabenau Position: Vorstand

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

Turbon AG

b) LEI

529900Y3VL9JQT5J5S88

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE0007504508

b) Art des Geschäfts

Aktienkauf (im Rahmen des vom 21. Oktober bis 18. November 2025 durchgeführten Pflichtangebots nach WpÜG gemäß der am 20. Oktober 2025 von der BaFin gestatteten Angebotsunterlage)

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 3,34 EUR 1.545.391,28 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 3,3400 EUR 1.545.391,2800 EUR

e) Datum des Geschäfts

18.11.2025; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes





