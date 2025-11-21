Kurioses Fundstück zu Googles neuer Flaggschiff-KI Gemini 3: Das Sprachmodell wollte nicht wahrhaben, dass wir schon das Jahr 2025 haben. Seinem Tester warf es Gaslighting vor. Dies berichtet ein KI-Spezialist, der bei seinem Test aber selbst einen Fehler gemacht hat. Google hat kürzlich Gemini 3 veröffentlicht - und dabei von einer "neuen KI-Ära" gesprochen. Doch der neuesten Version des KI-Assistenten ist bereits ein peinlicher Fehler unterlaufen. ...

