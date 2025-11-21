Während viele Anleger sich an US-Zöllen, Dollarschwäche oder der nächsten Zinsentscheidung der US-Notenbank abarbeiten, richtet Stefan Schrader den Blick auf das große Ganze - und schwimmt gegen den Strom.Im Gespräch mit wallstreetONLINE TV kritisiert der Portfoliomanager die einseitige Schlagzeilenfixierung vieler Investoren. "Die meisten Debatten drehen sich um irrelevante Themen", sagt Schrader. Stattdessen verweist er auf strukturelle Trends - allen voran die wirtschaftliche Dynamik in Asien und Südamerika. Sein Beispiel: Das Freihandelsabkommen RCEP mit 2,2 Milliarden Menschen und 30 Prozent des Welthandels sei "ein echter Gamechanger". Wer über Zölle rede, müsse hierhin schauen. Auch …