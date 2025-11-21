Hinweise eines Fed-Mitglieds haben die Hoffnung auf Zinssenkungen im Dezember wieder aufleben lassen. In der Folge steigen die Kurse im späten US-Handel plötzlich wieder - vor allem bei Konsum- und Tech-Aktien. Die US-Börsen haben am Freitag eine kräftige Erholung hingelegt, nachdem der Präsident der New Yorker Fed, John Williams, überraschend erneute Zinssenkungen noch in diesem Jahr in Aussicht gestellt hatte. Seine Rede im weit entfernten Santiago ...

