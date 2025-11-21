DJ ÜBERBLICK am Abend/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Selenskyj sieht Ukraine wegen Friedensplan vor großer Herausforderung

Mit einem Plus hat der schweizerische Aktienmarkt den letzten Handelstag der Woche beendet und damit die Aufwärtstendenz der vergangenen beiden Handelstage fortgesetzt. Teilnehmer verwiesen vor allem auf die moderate Erholung an der Wall Street nach den deutlichen Vortagesabgaben. Die starken US-Arbeitsmarktdaten für September haben den Zinssenkungshoffnungen allerdings einen herben Dämpfer verpasst. Die Wahrscheinlichkeit für eine Zinssenkung der US-Notenbank im Dezember hat sich reduziert.

US-Notenbanker Williams sieht Spielraum für weitere Zinssenkung

Der Präsident der New Yorker Fed, John Williams, unterstützt die beiden jüngsten Zinssenkungen der Zentralbank voll und ganz. Er signalisierte in einer Rede, dass er einen weiteren Schritt "in naher Zukunft" befürworten könnte, um die Zinsen näher an ein neutrales Niveau zu bringen, das die Wirtschaft weder ankurbelt noch bremst. "Ich sehe kurzfristig noch Spielraum für eine weitere Anpassung des Leitzinses, um den geldpolitischen Kurs näher an den neutralen Bereich heranzuführen", sagte Williams in einer für eine Konferenz in Chile vorbereiteten Rede.

+++ Konjunkturdaten +++

Kanada Sep Einzelhandelsumsatz -0,7% gg Aug

Kanada Sep Einzelhandelsumsatz ex Kfz +0,2% gg Aug

November 21, 2025 13:46 ET (18:46 GMT)

