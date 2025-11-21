© Foto: Eli Hartman/AP/dpa

Neue US-Sanktionen könnten 48 Millionen Barrel russisches Öl auf hoher See blockieren. Analysten warnen vor steigender Unsicherheit am Ölmarkt.Die neuen US-Sanktionen gegen die globalen Aktivitäten der russischen Ölkonzerne Rosneft und Lukoil treten heute in Kraft. Rund 48 Millionen Barrel Rohöl, die sich bereits auf Tankern befinden, müssen nun neue Abnehmer finden. Bloomberg berichtete unter Berufung auf Daten von Kpler, dass die Ladungen hauptsächlich Urals- und ESPO-Öl betreffen. Die Tanker waren ursprünglich für China und Indien bestimmt, einige haben jedoch noch kein endgültiges Ziel. Bloomberg bezeichnete diese Runde von Sanktionen als eine der "aggressivsten" Maßnahmen der …